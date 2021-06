Calciomercato Juventus, sfuma definitivamente l’obiettivo: “Costa troppo”

Calciomercato Juventus, sembra arrivata la decisione definitiva sull’obiettivo a centrocampo. Tutti i dettagli

La Juventus è pronta ad investire sul calciomercato per regalare a Massimiliano Allegri la squadra giusta per puntare ai massimi obiettivi sia in Italia che in Europa. L’idea è quella di rinforzare il centrocampo, reparto che più di tutti ha peccato nell’annata con Andrea Pirlo in panchina.

Ci sono diversi nomi che stanno stuzzicando tanto il tecnico livornese quanto la dirigenza bianconera. Il nome in cima alla lista rimane Manuel Locatelli, che ha disputato una grande stagione col Sassuolo di De Zerbi e ora si sta mettendo ulteriormente in mostra con la Nazionale di Mancini. Ci sono però alternative valide, sia di spessore che di prospettiva. Una di queste potrebbe però essere sfumata a causa dei costi eccessivi.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Calciomercato Milan, Calhanoglu verso l’Inter: il piano B di Maldini

Calciomercato Juventus, no a Pjanic: la sua valutazione

Miralem Pjanic è uno dei tanti nomi accostati alla Juventus in queste prime settimane di calciomercato. Il giocatore bosniaco ha fatto fatica nella sua prima stagione a Barcellona, tanto che potrebbe cambiare aria già quest’estate. I bianconeri ci stanno pensando, e Massimiliano Allegri accoglierebbe volentieri il regista ex Roma a Torino. C’è però da superare l’ostacolo rappresentato dalle richieste dei Blaugrana, che potrebbero essere eccessive.

FORSE TI INTERESSA ANCHE >>> Calciomercato Juventus, doppio colpo a centrocampo: trattative avviate

Stando a quanto raccontato dal giornalista Furio Focolari a Radio Radio, il club spagnolo chiede non meno di 50 milioni di euro. Troppi per le casse bianconere. Soprattutto considerando che, alle stesse cifre, l’obiettivo Manuel Locatelli diventerebbe meno irrealizzabile. Se ne riparlerà sicuramente nel corso delle prossime settimane.