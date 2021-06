Anticipazioni Beautiful, arriva la resa dei conti tra Brooke e Quinn – VIDEO

Nuovi colpi di scena nella soap opera americana Beautiful. Molto presto la Logan sarà vendicativa con la Fuller: tutte le anticipazioni

Come sempre non mancano le anticipazioni per i più curiosi ed appassionati della soap opera americana, Beautiful. Nelle prossime puntate gli italiani vedranno la Logan vendicarsi con Quinn. Questa ultima cercherà in ogni modo di dividere Brooke e Ridge mettendo a punto un piano strategico.

La designer di gioielli riuscirà nel suo obbiettivo portando allo scoperto il tradimento di Brooke e di Bill Spencer. Nonostante ciò, la Logan riuscirà a recuperare il suo rapporto con Ridge.

Quinn invece si lascerà travolgere dalla passione con Carter all’insaputa, ovviamente, del Forrester. Un segreto di cui sono però a conoscenza Paris e Shauna. La prima però sceglierà di spifferare il tradimento dopo che la sorella Zoe ha deciso di accettare la proposta che Carter le ha fatto: quella di sposarlo.

La vendetta di Brooke: le ultime sulle anticipazioni di Beautiful

Paris deciderà di svelare il segreto sul tradimento e nel suo intento sarà coinvolta anche Brooke. Questa ultima coglierà l’occasione per vendicarsi una volta e per tutte di Quinn che invece si sentirà in colpa verso Eric.

Intanto Brooke e Ridge, per la gioia degli appassionati della soap opera americana, resteranno separati per un breve periodo. I due infatti ritroveranno presto l’armonia perduta. Quanto ad Eric, dopo il tradimento della Fuller deciderà di non perdonare più da designer di gioielli. Questa volta sembra finita sul serio.