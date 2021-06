WhatsApp, rivoluzione in vista: il nuovo aggiornamento cambia tutto

Con il prossimo aggiornamento, WhatsApp è pronta a rivoluzionare l’intera applicazione. Andiamo a vedere cosa cambierà a breve sull’applicazione.

WhatsApp è in continuo aggiornamento. Nonostante sia l’applicazione di messaggistica più famosa al mondo, gli sviluppatori di Menlo Park sono sempre pronti a lanciare tantissime novità. Il tutto proprio per cacciare via l’agguerrita concorrenza e per convincere nuovamente gli utenti più scettici. Inoltre il prossimo update andrà a toccare l’applicazione soprattutto dal punto di vista grafico.

La prima novità, infatti, riguarderà le bolle di conversazione. Infatti una volta inviato il messaggio la bolla apparirà più rotonda, abbandonando gli spigoli a cui ci ha abituato WhatsApp. Infatti fino ad ora le bolle di conversazioni sono sempre state visibilmente squadrate, mentre dalle prossime settimane assumeranno una forma tondeggiante. Questo non è altro che l’ultimo stravolgimento dell’applicazione che sta puntando ad un restyling puramente grafico.

WhatsApp, nuova funzione con l’aggiornamento: tutto è più semplice

Non finiscono mai i lavori di aggiornamento di WhatsApp da parte del team di sviluppatori, pronti a soddisfare sempre gli utenti. Da qualche settimane, infatti, è sbarcata una nuova versione della Beta negli store digitali (App Store e Play Store). All’interno dell’applicazione a breve sarà possibile ottenere uno strumento che ‘susggerirà’ i nuovi sticker. Per ottenerlo e provarlo bisognerà scaricare la versione 2.21.12.1 della Beta dell’applicazione. Infatti digitando qualcosa nella barra dei messaggi, l’icona delle emoji a sinistra diventerà colorata se il testo corrisponde ad uno sticker salvato.

Una volta cliccato su questa icona sarà possibile vedere tutti i suggerimenti. Inoltre la nuova feature non dovrebbe avere nessun problema con gli ‘sticker ufficiali‘, mentre potrebbe zoppicare con gli adesivi scaricati da terzi. Se l’aggiornamento della Beta riuscirà a convincere gli utenti, ben presto la nuova modalità di suggerimento degli sticker sbarcherà anche sull’applicazione ufficiale.