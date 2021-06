Venezia, morto 33enne travolto da un treno: recuperava il cane dai binari

Tragedia avvenuta a Marghera dove un 33enne è stato travolto da un treno in corsa assieme al suo cane: morti sul colpo

Tragedia a Marghera, vicino Venezia, dove un uomo di 33 anni ed il suo cane sono morti travolti da un treno in corsa. Il 33enne assieme alla sua ragazza stava portando i cani a spasso quando uno di questi si è divincolato all’improvviso dalle sue mani scappando sui binari.

Prontamente l’uomo avrebbe raggiunto l’animale per recuperarlo ma proprio in quel momento è arrivato il convoglio. Il macchinista purtroppo non è riuscito ad evitare l’impatto con il 33enne e il cane.

Travolto da un treno in corsa assieme al suo cane: la ragazza sotto shock è stata trasportata in ospedale

L’incidente sarebbe avvenuto intorno alle ore 24.00 di ieri, venerdì 18 giugno, con il convoglio che stava trasportando circa 60 pendolari in direzione Verona. Nell’impatto, l’uomo e il cane sono morti sul colpo.

La ragazza dell’umo, sconvolta, è stata trasportata in ospedale per effettuare alcuni accertamenti. Il corpo del 33enne e la carcassa dell’animale sono stati recuperati dai binari intorno alle 2.30 circa, consentendo il ripristino della circolazione ferroviaria alle ore 3.10.