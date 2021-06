Vaccini, ok del Cts: richiamo AstraZeneca under 60 che rifiutano l’eterologa

Arriva l’ok dal ministero della Salute sul richiamo con AstraZeneca per gli under 60 che rifiutano il vaccino con mRna: basta firmare un consenso

Dopo la sospensione di AstraZeneca è stata emessa una circolare in cui si chiarisce la possibilità per gli under 60 che hanno ricevuto la prima dose del vaccino anglo-svedese, di scegliere se effettuare il richiamo con lo stesso farmaco qualora si rifiutasse un vaccino a mRna firmando un consenso informato.

Lo avevano già anticipato il premier Mario Draghi e il ministro della Salute Roberto Speranza. Ma nonostante la circolare emessa dal ministero della Salute, l’indicazione prioritaria resta quelle eterologa.

Alla luce di quanto espresso dal Comitato tecnico scientifico e dalla Commissione tecnico-scientifica dell'Agenzia italiana del farmaco, anche il vaccino della Johnson&Johnson è raccomandato agli over 60.