Royal Family, adesso è rottura totale: tensione a Buckingham Palace!

Royal Family, adesso è arrivata la rottura totale: tensione a Buckingham Palace proprio in queste ultimissime ore.

Non è mai stato un rapporto rose e fiori quello intercorso tra i principi Harry e William d’Inghilterra. I figli di Carlo e Diana hanno vissuto alti e bassi fin dall’infanzia, così diversi nel modo di essere e nell’apparire. Due condotte di vita che li hanno portati inevitabilmente a dividersi, con scelte esattamente all’opposto. Il primogenito, più compìto e ligio al dovere, ha sposato una ragazza inglese e ha deciso di proseguire nel suo percorso istituzionale. Il secondo con molta più voglia di evadere, di esprimersi oltre gli schemi, con un amore per gli Stati Uniti e la vita lontano da corte. La scelta di Meghan come compagna di vita non ha fatto altro che acuire una frattura già piuttosto profonda. Un malessere nel vestire i panni del Windsor che ha portato il duca del Sussex ha commettere anche qualche sciocchezza negli anni passati. Delle ragazzate che lo hanno sempre dipinto agli occhi dei familiari come lo scapestrato del gruppo, etichettandolo forse in modo troppo banale.

La rottura definitiva che si è avuta negli ultimi mesi, affonda però le radici al 2018. William non ha mai digerito Meghan al fianco di Harry. Non l’ha mai vista adatta ad affiancare il fratello e non ne ha fatto mistero nemmeno con lui. L’episodio dirimente si è verificato però proprio in quell’anno. L’atteggiamento mostrato dalla duchessa del Sussex nei confronti di alcuni componenti dello staff reale vicini ai duchi di Cambridge, è stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso.

Royal Family, William contro Harry: “Voleva che Meghan fosse allontanata dalla famiglia”

Il rispettato biografo reale Robert Lacey, autore del libro Battle of Brothers, ha affermato che William ha agito dopo un “furioso confronto” con suo fratello minore nell’ottobre di 3 anni fa, movendo accuse pensati alla neo moglie.

“Voleva che Meghan fosse allontanata dalla famiglia reale e lo ha fatto capire in modo chiaro anche ad Harry”.

“Quando le notizie sulla spaccatura hanno iniziato a diffondersi nei mesi invernali che seguirono, si è capito cosa avesse spinto i Sussex a trasferirsi in una nuova casa e con una nuova sede per i loro uffici a Buckingham Palace“.

Sostanzialmente quindi è stato William a propiziare la separazione all’interno della famiglia.

“Desiderava allontanare Meghan ad ogni costo, anche sacrificando il rapporto con Harry”, aggiunge la fonte.

Nel marzo 2019 è stato annunciato che i Sussex avevano deciso di abbandonare la loro residenza congiunta di Kensington Palace con i Cambridge. Da lì un’escalation di frecciate e divisioni che hanno portato alla difficile situazione attuale. Adesso diventa dura poter ricucire uno iato così ampio.