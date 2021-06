Netflix, arriva la nuova stagione dell’amatissima serie TV: quante novità

Arriva finalmente l’annuncio di Netflix, che conferma le voci di corridoio. In arrivo ‘Elite 4’: andiamo a vedere novità e cast della nuova stagione.

Torna con quarta stagione la teen drama ‘Elite‘, amatissima proprio tra i teenager. Un annuncio che tutti aspettavano da Netflix che ha lanciato nel suo catalogo la nuova stagione. Tantissime sorprese nel cast, che si rinnova con sei nuovi personaggi. Andiamo quindi a vedere chi sono i sei nuovi arrivati nel liceo di Las Encinas di Madrid. Durante la giornata di ieri, tutti gli abbonati hanno potuto godere delle nuove puntate della serie tv.

Tra i nuovi personaggi troviamo Diego Martin interpreta il personaggio di Benjamin. Infatti Martin è uno dei nuovi sei personaggi insieme a Carla Díaz, Martina Cariddi, Manu Rios, Pol Granch e Andrés Velencoso. Inoltre in questa quarta stagione non ci saranno alcuni dei personaggi più amati dai fan come Danna Paola (Lucrecia), Ester Expósito (Carla), Jorge López (Valerio), Álvaro Rico (Polo) e Mina El Hammani (Nadia), che lasceranno lo spazio proprio ai sei nuovi arrivati.

Netflix, arriva ‘Elite 4’: tutte le novità della nuova stagione

🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥

🔥🔥🔥🔥 ELITE 4 🔥🔥🔥🔥

🔥🔥 ORA DISPONIBILE 🔥🔥

🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥 pic.twitter.com/2nGeaklk3u — Netflix Italia (@NetflixIT) June 18, 2021

Come abbiamo anticipato saranno sei i nuovi personaggi pronti ad entrare nel cuore dei fan di Elite. Andiamo quindi a vedere il loro ruolo all’interno della serie.

