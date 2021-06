Mediaset, arriva una nuova batosta: è l’ennesima sconfitta

La Mediaset registra l’ennesima sconfitta contro la Rai che stravince con la messa in onda della partita di Euro 2020

Ancora una volta la Mediaset deve arrendersi ai canali Rai che per l’ennesima volta stravincono con la messa in onda degli europei. Difatti nella serata di ieri, venerdì 18 giugno 2021, su Rai Uno la partita di Euro 2020 Inghilterra-Scozia ha raggiunto il 24.3% di share con 4.940.000 telespettatori incollati davanti al piccolo schermo.

Mentre il pre ed il post gara sono stati seguiti da 3.169.000 telespettatori pari al 16.8% di share. La Mediaset con Mamma mia! Ci risiamo in onda su Canale 5 si è dovuta, invece, accontentare solo dell’8.3% di share con 1.518.000 spettatori davanti al video. Dunque un’altra batosta per Mediaset con questo amaro risveglio.

I canali Rai vincono ancora una volta contro la Mediaset: tutti i risultati e i programmi messi in onda

La Rai per l’ennesima volta festeggia la propria vittoria grazie agli ultimi risultati registrati nella serata di ieri, venerdì 18 giugno, in termini di share. La partita di Euro 2020 ha raggiunto il 24.3% di share su Rai Uno.

Su Rai Due, invece, Tra due madri ha raccolto 1.583.000 telespettatori pari all’8% di share. Su Italia1 La mummia – La tomba dell’Imperatore Dragone ha tenuto incollati davanti al video 904.000 spettatori pari al 4.8%. Su Rai3 in onda Atlantic Crossing ha interessato 802.000 spettatori con il 4.4% di share.

Su Rete4 Quarto Grado – Le Storie ha raggiunto 1.663.000 spettatori pari al 10.9% di share. Su La7 I picari ha interessato 470.000 telespettatori con il 2.6% di share. Su Tv8 Italia’s Got Talent – Best Of 309.000 spettatori pari al 1.6% di share. Infine sul Nove I Migliori Fratelli di Crozza è stato seguito da 417.000 telespettatori apri al 2.1% di share.