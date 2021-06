Maneskin, Damiano super: Victoria quasi investita, la salva così – VIDEO

Maneskin, Damiano super: Victoria quasi investita mentre il gruppo romano sta incontrando i fan ad Amsterdam, lui la salva così

Ci fosse stata Anna Oxa, avrebbe detto che “è tutto un attimo”. Ma adesso lo sa anche Victoria De Angelis, bassista dei Maneskin che ha rischiato grosso anche se non si è accorta di nulla. Per sua fortuna aveva un angelo custode sotto forma di Damiano, il leader della band romana.

Tutti è stato immortalato in un breve video che sta facendo il giro del web ed è diventato virale in poche ore. Nelle immagini possiamo vedere Victoria e Damiano scendere da un’automobile e farsi vicini ad un gruppo di fan che li stavano aspettando ad Amsterdam, seconda tappa del loro tour promozionale in Europa.

Damiano è già sul marciapiede, Victoria sta arrivando ma non si accorge di uno scooter che sfreccia sulla pista ciclabile. Lui però vede tutta la scena e la tira per un braccio, evitando il peggio. A quel punto la ragazza ha capito quello che aveva rischiato, ma ormai era già passato tutto.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Trash Italiano (@trash_italiano)

Maneskin, Damiano super: tutta l’Europa sta scoprendo la band romana

Ma che ci fanno i Maneskin ad Amsterdam? Dopo la vittoria all’Eurovision Song Contest 2021, anche il mercato internazionale si è accorto di loro e lo dimostra il successo del singolo ‘I wanna be your slave’ che sta facendo sfracelli nella top ten del Regno Unito, un risultato incredibile per una band italiana.

Ancora non sono state confermate la vocio che vorrebbero i Maneskin vicini ad un accordo con il notissimo produttore Simon Cowell. Ma intanto dopo le polemiche montate ad arte per macchiare la loro vittoria (per fortuna campate sul nulla), i quattro ragazzi romano sono lanciatissimi.