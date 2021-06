L’ex naufraga Beatrice Marchetti ha ripercorso la sua esperienza all'”Isola dei Famosi”, spiegando perchè è uscita delusa dal programma. Ha poi lasciato una dichiarazione inaspettata riguardo il corteggiamento da parte di Awed.

Beatrice Marchetti, come molti altri naufraghi dell’Isola dei Famosi, ha accettato di andare in Honduras per farsi conoscere meglio dagli italiani. La modella ed attrice, famosa per aver recitato nel film “Loro” di Paolo Sorrentino, vorrebbe anche ricevere qualche proposta lavorativa in più anche nel mondo dello spettacolo.

Per lei l’esperienza sull’Isola è stata molto particolare e sente che le ha regalato forza e grinta. Dopo aver perso al televoto con Fariba Tehrani, infatti, se l’è dovuta cavare da sola nella Playa Imboscada. Superando tutte le prove e tutti i televoti, in lei è anche cresciuta la certezza di essere una delle favorite alla vittoria del reality show.

Isola dei Famosi: fra Awed e Beatrice Marchetti potrebbe esserci amore?

Ecco dunque che la modella non nasconde alla rivista SuperGuidaTv che lei ha veramente creduto di poter vincere l’Isola dei Famosi, ed è rimasta delusa dal vedere che, invece, il televoto ha premiato Awed. Ha anche spiegato di aver nominato lo YouTuber napoletano per coerenza con quanto fatto nelle settimane precedenti.

Poi, però, ammette: “Se non fossi stata fidanzata, le cose con Awed le cose è molto probabilìe che sarebbero andate in maniera diversa. Sento che, però, è stato tutto ingigantito“. Lo YouTuber ha dunque sbagliato a non seguire il consiglio di Iva Zanicchi, che gli suggeriva di continuare ad insistere fino a che lei non avrebbe ceduto.