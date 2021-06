Ilary Blasi e Francesco Totti, festa con panorama incantato per un’occasione davvero speciale: la coppia gioca in casa, fan estasiati

Un anno fa, con il Covid di mezzo era stata una festa molto sobria. Una torta con la scritta ‘6 unica’, la stessa frase che si era fatto stampare sulla maglietta in quel derby del del 2002 quando aveva dichiarato pubblicamente il suo amore. A distanza di 12 mesi, Francesco Totti e Ilary Blasi hanno scelto di celebrare con uno sfondo speciale, la loro Roma.

Perché oggi, 19 giugno, è una data speciale: significa 16 anni di matrimonio per una delle coppie Vip più apprezzate nel panorama italiano. Grande intesa, grande complicità, mai un’espressione fuori posto e un’unione invidiabile. Lo sanno anche i diretti interessati che hanno scelto di postare la stessa immagine sui loro profili: un brindisi guardandosi negli occhi con uno panorama meraviglioso, quello di San Pietro e di Roma al tramonto.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Ilary Blasi (@ilaryblasi)

Ilary Blasi e Francesco Totti coltivano la stessa idea di famiglia: ecco come la pensa lei

Ilary Blasi intervistata di recente da ‘FQ Magazine’ ha ricordato il giorno delle nozze in diretta tv: “Ero lì con amici e parenti, non mi sono nemmeno resa conto delle telecamere perché non ci pensavo. A casa mi chiamano ‘iceberg’, ma non penso di essere fredda. Sono solo molto decisa e se mi conosci, scopri anche che sono affettuosa. All’addio di Francesco al calcio non ho pianto ma ero commossa, le lacrime le avevo finite prima”.

E aveva spiegato che con Francesco ha cercato di riproporre la sua idea di famiglia, quella che ha ereditato dai genitori. Un nucleo solido che rappresenta un valore importante, così come lo sono onestà e sacrificio, punti fondamentali che lei stessa cerca di trasmettere ai figli.

E aveva concluso così: “Il nostro cognome potrebbe essere pesante per i figli, ma ci devi convivere e per loro ormai è normale. Sul piatto della bilancia c’è di peggio nella vita. Sulla copertina con mia figlia Chanel in primo piano mi sono arrabbiata moltissimo. Ho sopportato tantissime cose negli anni su di me e Francesco, ma non devono toccare i miei figli, quelli sono dei limiti che non vanno oltrepassati”.