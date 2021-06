GF Vip 6, clamoroso rifiuto di un’ex naufraga: “Assolutamente no”

Tra i più grandi concorrenti dell’Isola dei Famosi 2021 vi è certamente Valentina Persia e in molti la vorrebbero al GF Vip 6: la sua risposta ha sorpreso tutti

Se c’è un personaggio che tra i naufraghi dell’Isola dei Famosi 2021 è piaciuto moltissimo al pubblico di Mediaset, questo è Valentina Persia. Una grande fetta di telespettatori del reality condotto da Ilary Blasi credeva che la comica potesse addirittura vincere contro Awed. Entrambi infatti si sono aggiudicati il primo e il secondo posto sul posdio.

Dopo l’ottimo risultato che ha riscosso la naufraga nelle vesti di concorrente all’Isola, c’è chi si è chiesto se a Valentina Persia andasse di partecipare subito ad un altro reality: al GF Vip 6. La sua intervista pero, pubblicata su SuperguidaTv, sembrerebbe parlare in modo molto chiaro: “Assolutamente no. Penso proprio di no!”.

Un’affermazione che ha colto impreparati coloro che l’hanno vista calarsi impeccabilmente nel ruolo di concorrente. Difatti, la Persia sull’Isola è stata una grande guerriera, pronta a porgere la propria guancia agli amici nei momenti di sconforto e a salvare il gruppo nei momenti più ostili che solo l’Honduras sa riservare agli isolani.

Dopo l’esperienza vissuta all’Isola dei Famosi, Valentina Persia dice di no al GF Vip 6: le sue parole

Valentina Persia è stata una grande concorrente dell’Isola dei Famosi 2021. L’ex naufraga ad un passo dalla vittoria contro Awed, in un’intervista pubblicata su SuperguidaTv, ha dichiarato che non parteciperebbe al Gf Vip 6 di Alfonso Signorini.

Parlando del giornalista nonché conduttore del reality ha raccontato che gli piace molto ed è una persona splendida, ma le sue intenzioni per il futuro sarebbero quelle di “non voler campare di reality“.

Valentina ha dichiarato: “L’Isola ti chiede molto che va ben oltre al non mangiare. Questo programma è arrivato nel momento giusto, il GF Vip non aggiungerebbe nulla di quello che non ha già aggiunto l’Isola dei Famosi”.

Un’esperienza che ha segnato l’ex naufraga la quale sarebbe pronta a riviverla nel bene e nel male: “C’è stato cuore, sono sempre stata me stessa in ogni momento. Ogni secondo sull’isola è stato vissuto con delle modalità diverse, con un cuore all’inizio impaurito ma che poi si è fatto abbracciare da ogni granello di sabbia”.