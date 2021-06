La presentatrice Diletta Leotta è stata al centro di numerose indiscrezioni già a partire da giugno, che rivelavano come la sua esperienza con DAZN si fosse conclusa. Sia lei che la pay Tv hanno deciso di fare un annuncio.

Ad inizio giugno avevano iniziato a diffondersi diverse voci riguardo l’allontanamento di Diletta Leotta da DAZN. Il giornalista Paolo Bargiggia aveva sottolineato che l’arrivo del nuovo direttore Corcione apriva a numerosi ripensamenti e modifiche sul palinsesto. La candidata a sostituirla era Giorgia Rossi, che attualmente lavora per Sportmediaset.

LEGGI ANCHE >>> Sanremo, Diletta Leotta fa sognare tutti: arriva l’annuncio

NON PERDERTI >>> Diletta Leotta, duro attacco da Paola Ferrari: “Mi fa rabbia”

Diletta su DAZN non si è limitata a seguire le gare calcistiche più importanti da bordocampo, ma ha anche realizzato diverse interviste, come per esempio quella all’allenatore uscente dall’Inter, Antonio Conte. A due mesi dall’inizio della nuova stagione sportiva, DAZN ha chiarito chi seguirà la Serie A con questo messaggio su Instagram:

View this post on Instagram A post shared by DAZN Italia (@dazn_it)

L’annuncio di DAZN su Diletta Leotta: e Giorgia Rossi?

DAZN non vede l’ora che ricominci la Serie A, e conferma che ci sarà ancora Diletta Leotta ad occuparsene. A chi chiede sui social come mai alla fine la conduttrice è rimasta, la pay Tv risponde che, in realtà, loro non avevano mai comunicato l’intenzione di interrompere il rapporto di lavoro con lei.

LEGGI ANCHE >>> Diletta Leotta, riscoppia la passione con Can Yaman: weekend rovente – FOTO

Diletta è raggiante, e commenta dai profili social: “Non so voi, ma io sto già contando i giorni che mi separano dalla prossima Serie A“. ADNkronos, però, sottolinea che l’ipotesi di arrivo di Giorgia Rossi non è stata accantonata. Piuttosto, è allo studio l’arricchimento della scuderia, che non ha chiarito se alla Leotta saranno assegnati altri format.