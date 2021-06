Covid-19, bollettino 19 giugno: 1.197 contagiati e 28 decessi

I dati diffusi nel bollettino della Protezione Civile per la giornata del 19 giugno riguardo la pandemia di Covid sono rassicuranti. Il numero di contagiati, morti e guariti è stabile ormai da diversi giorni. Ecco tutti i dettagli.

La Protezione Civile ha reso noto che sabato 19 giugno sono stati effettuati 249.988 tamponi. Il tasso di positività al Covid, così come il numero di tamponi, è stabile: si attesta allo 0,5%, con una variazione dello 0,1% rispetto alla giornata di ieri. I contagiati sono ben 1197, cinquanta in più rispetto alla giornata di ieri.

Mentre il governo si sta proponendo di raccogliere i dati degli over 60 che si sono rifiutati di vaccinarsi, sono in costante incremento gli italiani che volontariamente si sono fatti somministrare Pfizer, Jhonson o Moderna. Il Primo Ministro Draghi ha reso noto che, come suggerito dalle ultimi indagini mediche, lui sceglierà il mix di vaccini.

Covid 19, la situazione nelle terapie intensive

Anche per quanto riguarda i casi più gravi di Coronavirus la situazione sta lentamente migliorando. Rispetto alla giornata di ieri, rincuora vedere che sono ventidue pazienti dimessi. Inoltre, ci sono stati ben 176 ricoveri in meno in ospedale rispetto al 18 giugno: questo è un segno che, nella media, il virus colpisce in maniera più lieve.

Sono purtroppo stati registrati anche dei decessi, ben 28. Bisogna sottolineare il gran numero di guariti evidenziati dal bollettino della Protezione Civile sul Covid del 19 giugno, che sono 4087. 86252 persone, invece, sono attualmente in isolamento domiciliare. CLICCA QUI per consultare i dati ufficiali, aggregati e suddivisi regione per regione.