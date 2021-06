Calciomercato Juventus, doppio colpo a centrocampo: trattative avviate per accontentare Allegri. Ci sarebbe anche un gradito ritorno

A Torino hanno le idee chiare su come rinforzare la squadra per il ritorno di Allegri. Dopo aver parlato a lungo del possibile affare Donnarumma, avviato alla firma con il Psg, ci si concentra ora sul reparto di centrocampo. Il portierone azzurro non è mai stato in realtà un’opzione percorribile, vista la presenza di Szczesny (fresco di rinnovo lo scorso anno) e l’impossibilità di concedere ingaggi folli a causa del bilancio in rosso. Gli arrivi di quest’anno saranno sostenibili e con un occhio al futuro, con la ferma convinzione di costruire una rosa più completa rispetto allo scorso anno. In mediana gli innesti saranno addirittura due e come riportato da Tuttosport, potrebbero creare una nuova coppia titolare. Si parla di Miralem Pjanic e Manuel Locatelli. Un campione già affermato che tornerebbe dal Barcellona a Torino dopo un anno altalenante e un gioiello in rampa di lancio che tanto bene sta facendo agli Europei. Trattative difficili ma già piuttosto avviate, con ottime possibilità di arrivare a dama in entrambe i casi.

Calciomercato Juventus, doppio colpo a centrocampo: Pjanic e Locatelli nel mirino

Pjanic ha espresso già la volontà di tornare a giocare nel nostro campionato e non si opporrebbe nemmeno ad una soluzione in prestito. La Juventus sta studiando con i blaugrana la formula della cessione a titolo temporaneo per due anni, con diritto di acquisto sui 30 milioni. L’ingaggio del bosniaco da 6,5 milioni fino al 2024, verrebbe coperto quasi interamente dai bianconeri, che verserebbero anche una quota iniziale per liberarlo. Più complicato il discorso con il Sassuolo per quanto concerne i costi. Locatelli è una delle stelle della Nazionale di Roberto Mancini, e la doppietta contro la Svizzera ne ha fatto lievitare il valore. Carnevali assicura che a meno di 50 milioni non si muove dall’Emilia Romagna, ma la “Vecchia Signora” ha diversi profili da abbinare al cash. Rovella, Fagioli o Dragusin potrebbero dimezzare l’importo e permettere a Cherubini e Agnelli di portare a casa il “nuovo Tardelli”, come è stato ribattezzato. La volontà è quella di chiudere prima della fine della rassegna continentale, in modo da regalare ad Allegri una rosa già completa per l’inizio del ritiro estivo.