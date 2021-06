Asia Argento, confessione clamorosa: telespettatori basiti

Una confessione sui generis quella di Asia Argento in diretta, le sue parole hanno sconvolto i telespettatori del programma

Ieri sera Asia Argento è stata ospite al talk show Belve di Rai 2. In onda con Francesca Fagnani, l’ex compagna di Morgan ha fatto rivelazioni abbastanza particolari che hanno gettato nell’imbarazzo la stessa conduttrice.

A Belve hanno anche affrontato l’argomento di quando Asia Argento postò sui social una foto di Giorgia Meloni: “Le ho chiesto scusa, ci siamo viste ed abbiamo parlato. Le ho detto che io i chili post gravidanza non li ho persi con la cocaina, ma facendo ginnastica”.

Asia Argento, la confessione sulle droghe

Asia Argento è sempre stata un personaggio sui generis e ieri, al programma Belve, ne ha dato l’ennesima dimostrazione. Incalzata su un altro argomento scomodo, quello delle droghe, ha parlato senza peli sulla lingua: “Ho avuto parecchie dipendenze da stupefacenti. Ho provato tutti tipi di droghe, iniziando come una sperimentazione e finendo con una dipendenza, lì mi sono spaventata”.

L’attrice e regista ha spiegato di aver fatto uso di un particolare tipo di droga: “Sono medicine sacre che provengono dall’Amazzonia e hanno un effetto che dipende dal tipo di persona. Ho capito molte cose su di me, la mia famiglia, i miei avi, ho ricevuto molte visite da persone che non ci sono più, le vedevo come vedo ora lei”.