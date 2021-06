Arianna Montefiori racconta perchè è scomparsa: il dramma familiare

Arianna Montefiori, Laura ne “il Paradiso delle Signore” e Valentina di “Che Dio ci aiuti”, ha spiegato il dramma personale che l’ha portata a scomparire per giorni, facendo preoccupare i suoi ammiratori.

L’ultimo anno per Arianna Montefiori ha avuto diversi alti e bassi. Come lei stessa ha spiegato, ha dovuto abbandonare l’amatissima serie Tv “Il paradiso delle signore“. Dopo aver contratto il Covid, infatti, ha impiegato una cinquantina di giorni per guarire, e non si sentiva in grado di reggere i ritmi richiesti durante le riprese della soap opera.

Arianna non ha mai nascosto quanto ci tenesse al progetto: “Sono contentissima che voi vi siate affezionati al personaggio di Laura. Magari un giorno tornerà: mai dire mai”. Dopo i suoi problemi di salute, però, per la giovane attrice sono subentrati nuovi problemi personali, che riguardano suo padre.

Arianna Montefiori, cosa ha avuto e come sta il padre?

Arianna Montefiori è da sempre molto legata alla sua famiglia. C’è una foto in particolare a cui tiene molto, e risale al 2003: lei e le sue sorelle sono in braccio a suo padre, George Eastman, che le definisce “i miei gioielli”. Ma cosa è successo la padre di Arianna Montefiori? Lo ha spiegato lei stessa sui propri profili social.

George ha avuto problemi di cuore, al seguito dei quali è stato ricoverato in ospedale. Arianna chiede anche scusa ai suoi ammiratori per essere completamente scomparsa per diversi giorni e aggiunge: “Sono stati dei momenti abbastanza difficili, critici e problematici. La situazione, però, è in lento miglioramento e quindi voglio pensare positivo“.