La telenovela “Una Vita” sta appassionando il pubblico del piccolo schermo e come di consueto non mancano le anticipazioni sui nuovi episodi: tutto quello che c’è da sapere

Nelle prossime puntate di “Una Vita” in onda da domenica 20 a sabato 26 giugno 2021, i telespettatori si troveranno dinanzi a sorprese e colpi di scena. Marcia verrà a conoscenza di un episodio sconcertante. Quanto a Felipe, dopo essersi confrontato con Genoveva, deciderà di non leggere la lettera lasciatagli da Ursula prima di morire.

Felipe però sarà sempre più sospettoso su Genoveva, è convinto che gli stia nascondendo qualcosa ed arriverà a mette in dubbio anche il loro matrimonio. Successivamente deciderà di incontrare Marcia ed entrambi capiranno che il loro amore non è mai tramontato del tutto.

I due si baceranno ma questo non significherà nulla se non un addio. Entrambi sono consapevoli del fatto che le proprie vite hanno imboccato due strade diverse. Intanto Felipe confesserà a Ramon i suoi dubbi su Genoveva ed ad un passo dal mandare in fumo il suo matrimonio.

Anticipazioni Una Vita: lite tra Felicia e Camino

Tra Felicia e Camino ci sarà una lite molto accesa dopo che Liberato le avrà svelato il rapporto che Camino ha con Maite. Felicia si recherà all’atelier per avere un confronto diretto minacciando la nipote di ucciderla se questa non manterrà le dovute distanze da Camino.

Questo ultimo però non avrà alcuna intenzione di rinunciare alla storia d’amore con Maite e metterà in chiaro la cosa con sua madre. Per Felicia sarà questo un altro duro colpo. Nel frattempo la pittrice sarà costretta a lasciare il quartiere. Camino verrà a conoscenza della sua partenza e le chiederà di aspettarlo: è pronto ad andare via con lei pur di stare insieme.