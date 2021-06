Mr Wrong sta appassionando il pubblico italiano e non mancano le anticipazioni sugli episodi in onda dal 21 al 25 giugno: tutto quello che c’è da sapere

Mr Wrong-Lezioni d’amore con Can Yaman e Ozge Gurel sta appassionando il pubblico italiano e come sempre non mancano le anticipazioni sui prossimi episodi. Le vicende della trasmissione turca continueranno a tenere con il fiato sospeso i telespettatori nella settimana che va dal 21 al 25 giugno con la storia d’amore tra Ozgur e Ezgi.

La puntata del 21 giugno sarà incentrata su Ezgi. Questa ultima sorprenderà Ozgur e Yesim in atteggiamenti intimi e andrà su tutte le furie. La protagonista della soap non riuscirà a contenere la sua ira tanto da rompere il patto che aveva stretto con il ristoratore. Capirà poi che si era trattato solo di un malinteso.

La storia di Ezgi con il bel ristoratore incuriosisce tutti. A parlare dei due saranno Yesim e Irem: questa ultima è intenzionata ad andare fino in fondo per capire realmente cosa unisce i due ragazzi, mentre Yesim vorrebbe fare colpo su Ozan.

Ozgur inizia a provare dei sentimenti per Ezgi che nel mentre organizza una serata latino-americana con Serdar per fare ingelosire il giovane ristoratore. Saranno le loro mamma a fare il tutto e per tutto affinché i due protagonisti di Mr Wrong possano riorganizzare i loro piani.

Mr Wrong e le anticipazioni della settimana: un rito scaramantico contro Ezgi

Martedì nella puntata di Mr Wrong vedremo Fitant e Sevim organizzare un rito scaramantico per tenere lontane le influenze negative di Ezgi. Lo faranno a casa di Ozgur dove rischieranno però di appiccare un incendio.

Mercoledì tra Ozgur e Ezgi ci sarà un avvicinamento pazzesco. Difatti i due protagonisti decideranno di aprirsi l’uno con l’altra e di mettere a nudo i propri sentimenti facendo in questo modo impazzire di gioia il pubblico del piccolo schermo.

Giovedì 24 giugno vedremo Ozgur e Serdar impegnati ad organizzare, ognuno per conto proprio, una sorpresa per Ezgi che compie gli anni. Il primo ha in mente una serata tranquilla con la ragazza mentre Serdar decide di organizzare un party con gli amici più intimi: cosa deciderà di fare Ezgi? Ma soprattutto chi sceglierà? Le puntate settimanali si concluderanno con Levent che confesserà a sua figlia di avere una relazione con Cansu. La ragazza gli rivelerà che ne era già a conoscenza.