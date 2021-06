Amici 20, nuovo progetto per Giulia Stabile: ecco di cosa si tratta – VIDEO

La simpatia di Giulia Stabile, vincitrice di Amici 20, ha catturato il cuore di tutti nonché quello di Maria De Filippi: per lei un nuovo progetto

Dopo la vittoria ad Amici 20 non sono terminati i successi e le soddisfazioni per Giulia Stabile. La giovane ballerina che ha fatto innamorare il pubblico di Mediaset oltre che per la sua professionalità anche per la sua simpatia, sembrerebbe essere entrata a tutti gli effetti nello staff della De Filippi.

Giulia infatti, come emerso anche dalle pagine ufficiali dei programmi condotti da Maria, è entrata a far parte di un nuovo progetto su Witty Tv. “Ci sono persone che a volte ‘meriterebbero’ proprio un gavettone e tu, a chi vorresti farlo? Scrivici su faiungavettone@fascinopgt.it, la nostra @giuliast4bile è pronta ad aiutarti!”, è questo il messaggio pubblicato su Witty assieme ad un video.

Giulia Stabile, vincitrice di Amici 20, impegnata in un nuovo progetto: di cosa si tratta?

L’annuncio si è appreso dalle pagine di Witty dove è stato pubblicato un video con Giulia Stabile intenta a fare un gavettone. A richiedere il suo intervento è stata una ragazza stufa dell’atteggiamento del proprio fidanzato che mentre sono in un giardino seduti sulle sdraio, lui è concentrato solo sui suoi muscoli.

A questo punto la ragazza telefona la ballerina e le chiede di intervenire: “Ci penso io!“, risponde Giulia. La ballerina arriva divertita e rovescia un secchio d’acqua sul ragazzo che ignaro pensa ad abbronzare i muscoli. Non vi sono ulteriori dettagli su questo nuovo progetto che vedrà impegnata Giulia.

Al momento e in attesa che la giovane ballerina potrà andare oltre oceano, a Los Angeles, per perfezionare i suoi studi sulla danza, sarà molto probabilmente in giro per l’Italia impegnata ad intervenire con i suoi gavettoni.