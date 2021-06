American University of Rome, dir. comunicazioni Harry Greiner: “Ecco le nostre attività e le differenze con le altre università italiane”

American University of Rome, intervista esclusiva al direttore delle comunicazioni dell’Università Americana di Roma, Harry Greiner.

E’ stata fondata più di cinquanta anni fa, precisamente nel 1969, e da quel momento il prestigio dell’American University of Rome (comunemente chiamata AUR) è cresciuto di anno in anno. Oggi l’istituto con sede sul Gianicolo, che è il più antico tra quelli americani a rilasciare lauree nella capitale, vanta più o meno 500 studenti e figura tra le università più attrezzate del nostro paese. Per saperne di più, la redazione di iNews24.it ha contattato in esclusiva il direttore delle comunicazioni dell’Università Americana di Roma, Harry Greiner.

Quali sono i vantaggi che uno studente italiano ha nel frequentare l’American University of Rome?

“In primo luogo, ci sono dei vantaggi nell’imparare l’inglese e nel migliorare le proprie competenze linguistiche in generale. L’inglese è la lingua dell’economia globale; migliore è la tua conoscenza della lingua inglese, più opportunità di carriera ti si aprono. Inoltre, il sistema americano si distingue in due aree chiave: prestiamo molta attenzione ai bisogni di apprendimento e alle aspirazioni dei singoli studenti – consigliandoli su come allineare al meglio i loro interessi personali, i loro valori e il loro senso di scopo con le loro scelte accademiche e di carriera, e poniamo enorme enfasi su un equilibrio tra apprendimento specializzato, ampio e interdisciplinare (istruzione generale) e apprendimento personalizzato. Mentre molti studenti vogliono concentrarsi solo su una specializzazione di carriera, i datori di lavoro e chi è in cerca di occupazione ci dicono che questo approccio interdisciplinare all’apprendimento in stile americano è ottimale per sviluppare le conoscenze, le caratteristiche, le attitudini e le proprietà di abilità apprezzate dai datori di lavoro e che servono meglio gli interessi degli studenti nel lungo arco della vita e della carriera”.

Cosa rende l’American University of Rome diversa dalle università italiane?

“La nostra caratteristica che ci differenzia dalle università italiane, oltre al curriculum americano insegnato in inglese, è un’attenzione molto più chiara sulle aspirazioni di apprendimento dell’individuo, i mentori della facoltà e le piccole classi interattive. Un’altra particolarità è che gli studenti non hanno bisogno di scegliere un percorso professionale fin dall’inizio. Il sistema americano prevede un periodo esplorativo e offre flessibilità per cambiare percorso professionale senza perdere tempo. Gli italiani hanno anche il vantaggio di poter completare una laurea americana di quattro anni in tre anni. Circa il 20% dei nostri attuali studenti sono italiani e tutti quelli che hanno intrapreso la loro laurea con noi in passato hanno eccelso sia accademicamente che personalmente”.

Le differenze tra l’AUR e le altre università italiane: l’analisi di Harry Greiner

Che tipo di attività studentesche promuove per i suoi studenti?

“Ci sono due centri di attività nel campus di AUR, quello accademico e quello culturale/sociale. Tutti i nostri programmi accademici sottolineano l’elemento esperienziale dell’apprendimento. Così, mentre gran parte del nostro insegnamento è basato sulla classe, ci sono anche elementi chiave che si verificano al di fuori dell’impostazione della classe, questi includono lezioni e viaggi di studio a Roma e dintorni, ma anche viaggi in paesi lontani in tutta Europa e altrove. La parte sociale e culturale della vita universitaria è vista come una parte molto importante della crescita e dello sviluppo dei nostri studenti come individui e cittadini globali. Abbiamo una serie di club e società che sono in gran parte gestite da studenti – dagli sport (abbiamo squadre di calcio maschile e femminile, così come pallavolo, basket e altri), al volontariato, al coro e ai gruppi di sostegno. E, se c’è un club che gli studenti vorrebbero vedere e che non esiste, li aiuteremo ad organizzarlo e a renderlo operativo”.

Cos’altro distingue AUR dalle altre università straniere?

“I punti di forza di AUR risiedono nella sua comunità affiatata, nella diversità del suo corpo studentesco e della sua facoltà, e nelle molte opportunità di scoperta, e di auto-scoperta, come individuo. Siamo situati a Roma in una delle città più interessanti del mondo, e abbiamo una straordinaria facoltà internazionale e un corpo studentesco con oltre 50 nazionalità rappresentate nel nostro piccolo campus. Questa diversità di background, esperienze, culture e punti di vista è al centro di ciò che rende la comunità di apprendimento di AUR diversa ed eccitante. La nostra enfasi sulla diversità e l’inclusività e le nostre piccole dimensioni delle classi assicurano che ogni voce sia ascoltata”.

Che consiglio darebbe a un giovane italiano che inizia questa esperienza di studio americano a Roma?

“Se hai deciso di unirti a The American University of Rome, allora hai già fatto un passo fuori dal normale percorso dei tuoi coetanei. Hai fatto il primo passo di un’avventura. Mantieni una mente aperta, fatti coinvolgere, non aver paura di dire la tua e di mettere tutto in discussione. L’educazione dovrebbe essere eccitante, dovrebbe essere divertente e dovrebbe sfidare tutto ciò che conosci. Benvenuto all’Università Americana di Roma”.