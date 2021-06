Alex Zanardi, le sue condizioni di salute a un anno dal terribile incidente

Ad un anno dal terribile incidente che ha sconvolto la sua vita, andiamo a vedere le condizioni di salute di Alex Zanardi: tra interventi e riabilitazione.

E’ passato esattamente un anno dal terribile incidente che ha coinvolto Alex Zanardi. L’ex pilota italiano, a bordo della sua handbike, si scontrò con un tir tra Pienza e San Quirico in provincia di Siena. Tra i protagonisti del viaggio, infatti, c’erano atleti para olimpici in handbike, bici e carrozzina olimpica. Nonostante l’ultimo terribile inconveniente Alex non ha mai smesso di lottare, affrontando con coraggio anche quest’ultima sfida.

Durante questi 12 mesi di lotte, Zanardi non solo ha cambiato ben cinque ospedali, ma si è anche sottoposto a decine di interventi. Ancora oggi l’atleta paraolimpico è ricoverato all’Ospedale di Vicenza nel reparto ‘Unità gravi cerebrolesioni‘. All’interno del nosocomio, infatti, Alex sta continuando il processo di riabilitazione iniziato all’Ospedale di Padova. Andiamo quindi a ripercorrere l’anno di lotta che ha segnato l’ex pilota italiano.

Alex Zanardi, continua il percorso di riabilitazione: le sue condizioni

Il percorso verso la completa ripresa di Alex Zanardi è ancora lungo e tortuoso. Ad oggi il campione di handbike è vigile, ma non può ancora comunicare a pieno con il mondo intero. Accanto a lui però non l’hanno mai abbandonato la moglie Daniela e il figlio Niccolò. Proprio quest ultimo durante un’intervista ha confessato: “Come sta? Non lo sappiamo. È sempre lì. Nessuna novità, niente di niente. Siamo anche un po’ stressati per questo, non ci sono grandi cambiamenti. Noi non perdiamo le speranze, la fibra è buona“.

Inoltre sono giunte delle novità dal punto di vista legale. Infatti la Procura di Siena ha chiesto l’archiviazione per l’autotrasportatore alla guida del camion contro cui si è scontrato Zanardi. Infatti l’uomo alla guida era l’unico indagato per lo scontro tra i due veicoli. Stando alla Procura “non c’è alcun nesso causale tra la condotta del conducente del tir e la determinazione del sinistro stradale“. La richiesta di archiviazione, però, non è stata accolta bene dalla famiglia di Zanardi pronta a chiedere la riapertura delle indagini.