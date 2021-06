Valeria Marini ha un nuovo amore? La rivelazione della showgirl in diretta TV.

Mentre l’Isola dei Famosi ha vissuto il suo atto conclusivo, in casa Mediaset ai piani alti si inizia a studiare in che modo sostituire un programma, come quello condotto da Ilary Blasi, così seguito dal pubblico. E così, secondo le ultime indiscrezioni, il sole, le acque limpide, la sabbia e la vegetazione faranno ancora compagnia ai telespettatori.

Sembra, infatti, che Mediaset stia facendo tradurre Supervivientes, il cugino spagnolo del reality show condotto da Ilary Blasi, con Valeria Marini e Gianmarco Onestini. La versione spagnola sembra raccogliere parecchi consensi e così potrebbe succedere all’Isola dei Famosi.

Valeria Marini, nuova fiamma per la showgirl? L’annuncio in diretta TV

Valeria Marini è nel modo più assoluto la protagonista di Supervivientes. Il pubblico spagnolo, così come quello italiano, stravede per lei e l’annuncio fatto dalla showgirl è stato accolto con grande entusiasmo.

L’esperienza di Valeria nazionale a Supervivientes si è tinta di rosa da quando è iniziata a circolare l’indiscrezione di un flirt in corso tra lei e Gianmarco Onestini. La showgirl ha confessato al riguardo: “Gianmarco è stato meraviglioso, mi ha aiutata molto ma lo ha fatto come un fratello in mezzo agli spagnoli che erano praticamente tutti legati tra loro, tutti amici o imparentati, una roba alla Beautiful… Non nascondo che ci sono stati momenti difficili. […] Quello di cui ho tanta voglia oggi è l’amore. Anzi i dolci e l’amore”.