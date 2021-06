Un ex tronista del trono over ha rilasciato alcune dichiarazioni che non sono state accolte in modo univoco dal pubblico.

Luca Cenerelli, ex cavaliere di Uomini e Donne del trono over, dopo la fine del dating show si è inaspettatamente riavvicinato a Elisabetta Simone. Prima che il programma terminasse, Luca aveva deciso di interrompere la loro conoscenza in quanto nutriva dei dubbi sulla possibilità che il loro rapporto potesse avere un seguito. Il suo comportamento aveva generato non pochi sospetti tra i presenti in studio, tanto che Gianni Sperti più volte gli ha riservato degli attacchi.

Dopo la fine di Uomini e Donne però la stessa Elisabetta Simone ha detto di aver rivisto il cavaliere. A confermare il tutto ci ha pensato Luca attraverso una nuova intervista su Uomini e Donne Magazine.

Uomini e Donne, annuncio drammatico: aveva deluso le aspettative

Il cavaliere del Trono Over ammette che non era per nulla contento di come si fossero salutati, in modo particolare, quando ha sentito che la Simone aveva baciato Marco, ha iniziato a viversi questa situazione male. Sapeva di provare dei sentimenti, ma aveva paura di ammetterlo.

“Ho perso tre chili dal giorno in cui ho detto a Elisabetta di chiudere il nostro rapporto“, confessa oggi Luca Cenerelli nella sua nuova intervista. E così è tornato da lei, a cui ha rivelato di essersi tormentato. A questo punto, ammette: “Credo che io stia iniziando a innamorarmi”.