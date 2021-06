Le ultime indiscrezioni su Temptation Island rivelano alcune coppie della prossima edizione del programma.

Inizia a prendere forma la nuova edizione di Temptation Island. Le ultime anticipazioni, giunte direttamente dall’autrice del programma, Raffaella Mennoia, rivelano che c’è la prima coppia che la sta aspettando per il casting. Lei stessa fa notare che i telespettatori dovranno attendere un po’ prima di scoprire chi prenderà parte al reality delle tentazioni, ma qualche idea su chi prenderà parte già ce l’abbiamo.

Il programma delle coppie che mettono a dura prova il loro amore tornerà in tv su Canale 5 a partire dal prossimo 30 giugno e in questi giorni sono iniziate le registrazioni dello show che porterà a scegliere tra le tante partecipanti, sette coppie.

Temptation Island, indiscrezione clamorosa: svelata la terza coppia

Il countdown sta giungendo al termine e manca pochissimo alla partenza ufficiale di Temptation Island 2021 alla cui conduzione ci sarà Filippo Bisciglia, pronto a guidare passo dopo passo i fidanzati e le fidanzate nel loro viaggio nei sentimenti.

Dopo aver visto le clip delle presentazioni di Claudia e Ste e di Valentina e Tommaso, poco fa è stata svelata la terza coppia che parteciperà a Temptation. Si tratta di Manuela e Stefano, fidanzati da 4 anni e mezzo.

“Sono Manuela, ho 31 anni, vengo da Brindisi e sono fidanzata con Stefano da 4 anni e mezzo. Ho deciso io di scrivere a Temptation Island perché non mi fido più di Stefano, dopo dei tradimenti che ho scoperto l’anno scorso. Sono tornata a vivere da sola, ho deciso di ricreami la mia indipendenza. Lui invece vive dalla madre. Questa è la sua ultima possibilità per me”.

A seguire invece le parole di Stefano, il compagno di Manuela che a sua volta ha spiegato il motivo per cui vuole partecipare a Temptation Island 2021.

“Partecipo a Temptation Island per capire se realmente la storia può ricominciare, perché così non possiamo più andare avanti. Adesso è come se lei viaggiasse per la sua strada e io per la mia”.