Simona Ventura e Paola Perego lavorano ad un programma insieme?

Le due regine della Tv, Paola Perego e Simona Ventura, potrebbero presto trovarsi a condurre un nuovo programma insieme. Ecco tutti i dettagli di questa incredibile indiscrezione riguardo il prossimo autunno.

Paola Perego e Simona Ventura sono due amiche di vecchia data. La scorsa estate si sono ritrovate a Rimini con le rispettive famiglie per trascorrere qualche giorno di vacanza insieme. In quell’occasione, Supersimo ha anche assistito alla presentazione del libro della Perego “Dietro le quinte delle mie paure“.

LEGGI ANCHE >>> Simona Ventura, amara sorpresa: i follower si dividono

NON PERDERTI >>> Paola Perego quasi in lacrime: “Per me è finita qui”

È molto probabile che, anche quest’anno, Simona Ventura e Paola Perego passino le vacanze insieme: dopo la fine della stagione de “Il filo rosso” e “Game of Games“, nessuna delle due ha un programma Tv da condurre durante l’estate. Secondo numerose indiscrezioni, però, potrebbero tornare a settembre a condurre una trasmissione insieme.

Perego e Ventura, quale programma condurranno?

Il giornalista Davide Maggio è sicuro dell’indiscrezione: il sodalizio fra Perego e Ventura diventerà anche professionale. La prossima stagione lavoreranno insieme e condurranno almeno un programma su Rai 2. Si tratterebbe del programma della domenica, che dovrebbe andare in onda nella stessa fascia oraria di “Domenica Ventura”.

LEGGI ANCHE >>> Simona Ventura, clamorosa indiscrezione: pessime notizie per la presentatrice

Si tratta dunque di un’enorme sfida per le due conduttrici, anche perchè non è ancora chiaro quale sarà la trasmissione rivale sulle reti Mediaset dalle 11:00 alle 13:00. Di Maggio chiosa: “Per Simona e Paola è dunque un’occasione per ricominciare da zero o quasi. Notorietà ed esperienza non mancano, speriamo che le idee siano all’altezza“.