Simona Ventura, amara sorpresa: i follower si dividono

Simona Ventura, amara sorpresa: è bastato uno scatto della popolarissima conduttrice per scatenare ogni tipo di commento

Un selfie per cominciare bene la giornata. Lo fanno tutti, i Vip sono sempre in prima fila e Simona Ventura non fa eccezione. La conduttrice torinese è sempre attivissima su Instagram, dove condivide molta della sua vita pubblica e in parte anche quella privata. Ma nemmeno lei pensava di scatenare i follower con un semplice scatto.

Nelle ultime ore si è fotografata sul letto, mostrandosi senza trucco e senza filtri: “Oggi ci provo, appena sveglia…Sempre con il sorriso…”. Uno scatto semplice, una frase semplice come il suo volto, molto naturale. Ma la scelta ha diviso i follower e sono arrivate anche critiche feroci, soprattutto dalle donne.

“Mamma mia cosa ti è successo?”, scrive una. “Non sei più tu…sopracciglia disegnate e bocca rovinata…ma noooo…”, commenta un’altra. E ancora, “Simona torna come prima, sei sempre stata bella non hai bisogno di tutto sto gonfiore”, oppure “Onestamente stavi meglio prima con le tue rughe” e poi “Non si può guardare”. E c’è chi va anche oltre: “Ma perché ti sei toccata il viso. Eri bellissima, saresti invecchiata come tutte ma con il tuo viso che ora non c’è più, mi dispiace molto, noi donne alcune volte commettiamo errori così sciocchi…”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Simona Ventura (@simonaventura)

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Valeria Marini, nuova fiamma per la showgirl? L’annuncio in diretta TV

Simona Ventura, amara sorpresa: in sua difesa si schiera anche una insospettabile

Tutti contro la scelta di Simona Ventura? Al di là del fatto che la diretta interessata non ha bisogno di avvocati difensori, molti altri follower hanno difeso la sua scelta. In mezzo a tanto Vip che cercano aiuti dai filtri e dai ritocchi delle foto o del trucco, lei ha sposato un’altra linea.

“Ammiro la tua intelligenza e il coraggio di sdoganare quel pudore che in molti nascondono con i filtri”, su legge nei commenti. Oppure “il vero coraggio è mostrare quello che si è realmente… senza maschere…”, ma anche “senza trucco e senza inganno. Sei sempre bella anche al naturale, chapeau”..

In difesa di Super Simo è scesa in campo anche un’alleata inattesa. Nicoletta Larini, fidanzata di Stefano Bettarini, ha sempre avuto un buon rapporto con lei e lo conferma anche in questa occasione: “Ma come vi permettete di giudicare? Chi commenta cose così come voi muore di invidia…Imparate l’educazione…Portate rispetto a chi non conoscete…”.