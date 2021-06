Royal Family, inaspettato annuncio scuote tutti: rimarrà da solo e non sono escluse altre grandissime sorprese.

La nascita di Lilibet Diana sembra aver rinsaldato ancor di più il rapporto tra Meghan Markle e il principe Harry. I due si trovano benissimo all’interno della nuova realtà californiana e non hanno mai palesato ripensamenti sulla decisione di lasciare il Regno Unito. Per l’attrice americana si tratta si un ritorno a casa, a due passi dalla sua Los Angeles. Il duca del Sussex ha finalmente trovato l’equilibrio tanto difficile da raggiungere a Buckingham Palace e non rimpiange l’assenza della famiglia. Alcuni impegni istituzionali lo vedranno però costretto a recarsi a Palazzo. Il 1° luglio verrà infatti inaugurata la statua dedicata a Lady D, commissionata pochi anni fa proprio dai figli Harry e William. Un evento a cui il secondogenito non potrà mancare per la ricorrenza del sessantesimo compleanno della compianta principessa del Galles.

Royal Family, la rivelazione su Meghan Markle: non accompagnerà Harry nel Regno Unito

Font vicine alla coppia dei Sussex hanno confermato come la Markle non volerà in Inghilterra con il marito. Per la cerimonia a Kensington Palace nessun sostegno quindi, ma un altro viaggio da affrontare da solo. Il precedente di aprile, quando il duca partecipò ai funerali del principe Filippo, non è stato proprio semplicissimo. Al di là di qualche battuta la freddezza con Carlo e William è rimasta fin troppo visibile. Lo stesso Harry avrebbe confidato ad alcuni amici dell’imbarazzo provato nel rientro a casa (o a quella che una volta lo era).

Per quanto riguarda Meghan l’assenza dalla Gran Bretagna si protrae dallo scorso marzo, data di inizio della pandemia di Covid-19. Molti all’interno del circolo reale dubitano che tornerà mai. La Regina Elisabetta difficilmente potrà quindi riabbracciare i due nipotini, Archie e Lilibet, con la seconda che non ha avuto mai modo di conoscere.