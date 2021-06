Masterchef, è morta la ‘tigre’ Paolo Armando: aveva 49 anni

A soli 49 anni, è scomparso Paolo Armando. Residente in provincia di Cuneo, aveva partecipato a Masterchef

È scomparso Paolo Armando, soprannominato “La Tigre” a Masterchef. L’ex partecipante del noto talent show aveva soli 49 anni, ed è stato ritrovato senza vita ieri giovedì 17 giugno nella sua abitazione di via Don Serafino Viano, a Madonna dell’Olmo. Sono stati inutili i soccorsi dell’équipe medica del 118, che è intervenuta insieme ai carabinieri della Compagnia di Cuneo.

Sposato e con tre figli, lavorava dal 2003 nel settore dei Servizi informativi, ed era impegnato nella gestione dei programmi informatici interni a servizio. “È una grande perdita per il nostro ente, ma anche per la comunità provinciale che aveva imparato a conoscerlo e ad apprezzarne le doti umane e professionali. Siamo vicini alla famiglia in questo momento di dolore” ha dichiarato Federico Borgna, presidente della Provincia.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Juventus, è morto Giampiero Boniperti: aveva 93 anni

Masterchef, tristezza e incredulità per la scomparsa di Paolo Armando

Una notizia totalmente inaspettata. A soli 49 anni, l’ex concorrente di Masterchef Paolo Armando è stato ritrovato senza vita nella sua abitazione. Oltre al suo lavoro, a Madonna dell’Olmo era anche conosciuto per i suoi sforzi in campo sociale ed educativo. Passava molto tempo in parrocchia, dove ricopriva il ruolo di catechista ed animatore.

FORSE TI INTERESSA ANCHE >>> Napoli, ecco il ticket sospeso: un aiuto per chi non può curarsi a causa del Covid

Grandissima la sua passione e competenza in ambito culinario, che lo spinsero a partecipare a Masterchef 4. Era inoltre stato testimonial di molte manifestazioni locali, proprio come chef e per corsi di cucina. Lascia la moglie Paola Ramello e i figli Michela, Sara e Francesco.