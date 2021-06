GF Vip 6, si candida celebre ex gieffina: che sorpresa!

Grandi novità sul cast del prossimo ‘GF Vip’ giunto oramai alla sesta edizione. Andiamo a vedere di chi si tratta e la risposta di Alfonso Signorini.

Tante novità per il prossimo GF Vip con Alfonso Signorini che sta cercando di creare un cast al livello dell’ultima stagione. Infatti durante l’ultima edizione ha stupito il grande affiatamento nella casa più spiata dagli italiani. Quindi il direttore del settimanale ‘Chi Magazine‘ è pronto ad analizzare tutte le proposte che gli stanno arrivando. L’ultima candidatura, infatti, è arrivata da Francesca Cipriani che da mesi corteggia Signorini.

Oramai la bionda showgirl è una presenza fissa in televisione. Negli anni la Cipriani ha partecipato al Grande Fratello nel 2006, vincendo poi nel 2010 ‘La Pupa ed il Secchione‘ ed infine ha partecipato all’Isola dei Famosi nel 2018. La Cipriani è poi tornata in televisione con ‘La Pupa ed il Secchione e Viceversa‘. Andiamo quindi a vedere la candidatura della Cipriani durante il suo ultimo intervento radiofonico.

GF Vip 6, Francesca Cipriani si candida: “Mi farebbe molto piacere”

La candidatura di Francesca Cipriani è arrivata durante un’intervista radiofonica ad Rtl 102.5. Infatti ai microfoni di una delle radio più ascoltate dagli italiani, la Cipriani ha poi aggiunto: “A me farebbe molto piacere se mi chiamassero perché il primo amore non si scorda mai“. Per rimanere in auge, in questi anni la showgirl è cambiata molto fisicamente. Sono diversi i ‘ritocchini’ a cui si è sottoposta come l’operazione alle labbra, si è rifatta il seno più volte, il fondoschiena ed infine anche qualche liposuzione.

La ‘Barbie italiana’, così è soprannominata da molti, punta ad un nuovo reality cercandod i entrare nella casa di Cinecittà. Nella casa più amata dagli italiani, Francesca potrebbe ritrovare Katia Ricciarelli, Manuel Bortuzzo, Pamela Prati ed a sorpresa Anna Lou Castoldi, figlia di Morgan e Asia Argento. Infatti la ragazza, appena 19enne, è uno dei nomi che a sorpresa sono entrati a far parte della prossima edizione del Grande Fratello Vip.