Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser, c’è una dolcissima novità in arrivo?

Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez si sono riuniti dopo l’esperienza di lui all’Isola dei Famosi, e dopo la crisi hanno ritrovato la felicità. Ecco cosa starebbero progettando per il loro prossimo futuro.

Archiviata la crisi di coppia dei mesi scorsi durante l’Isola dei Famosi, Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez sono tornati più uniti che mai. La coppia si è conosciuta durante il GF Vip 2, e da quando lei lasciò in diretta Francesco Monte sono ormai quattro anni che sono diventati inseparabili.

Non è difficile trovarli a prendersi in giro o scambiarsi delle frasi d’amore sui social network. I due amano condividere ogni dettaglio della loro relazione: ai loro ammiratori hanno spiegato che il matrimonio non è nei loro programmi, anche se la loro storia è per sempre. Non escludono, però, di mettere su famiglia molto presto.

Cecilia e Ignazio: è in arrivo un bambino?

Recentemente, Ignazio ha dedicato queste parole alla fidanzata Cecilia: “Sei ogni giorno la sorpresa più bella che ci sia… Ti amo e voglio farlo ogni giorno della mia vita”. Secondo il settimanale Gente, i due, recentemente riuniti dopo l’esperienza di lui nel reality show, avrebbero deciso di avere un figlio.

Cecilia Rodriguez non ha mai nascosto il desiderio di avere un figlio. La gravidanza della sorella Belen potrebbe averla ispirata? Cechu ha un rapporto meraviglioso con il primo figlio della sorella, Santiago, e ha anche raccontato spesso di amare i bambini. Non resta che aspettare per capire se è vero.