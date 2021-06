Calciomercato Milan, incontro in sede con l’agente: si studia il colpaccio

Calciomercato Milan, c’è stato un incontro tra la dirigenza rossonera e l’agente del giocatore: si valuta il colpaccio

Il Milan sogna in grande. Dopo aver ufficializzato il riscatto di Fikayo Tomori dal Chelsea, ora la dirigenza è al lavoro sia per chiarire la situazione rinnovi che per rinforzare la rosa. Si attende la risposta da parte di Hakan Calhanoglu, mentre con il Brescia i dialoghi sono continui per trovare l’accordo definitivo su Tonali.

Discorsi fitti anche col Real Madrid per Brahim Diaz, mentre si è raffreddata momentaneamente la pista Junior Firpo del Barcellona. Stando a quanto riferito da Radio Rossonera, c’è però anche altra carne sul fuoco. C’è infatti stato un incontro in sede tra la dirigenza del Milan e Marco Branca, che lavora per un’agenzia di procura.

Calciomercato Milan, si valuta il colpaccio Ikoné

Rimane caldissima la pista Milan-Lille. Dopo aver ufficializzato l’arrivo di Mike Maignan ad inizio calciomercato, ora c’è un altro affare che potrebbe prendere il via già nelle prossime settimane: Ikoné. Forte esterno destro a tutta fascia, rappresenterebbe un rinforzo importante per far bene sia in campionato che in Champions League. In questo senso, c’è stato un incontro in sede con Marco Branca che, tra le altre cose, lavora per l’agenzia di procura che si occupa proprio del giocatore francese.

Sul piatto anche i nomi di Nacho del Real Madrid e Dani Olmo – già accostato ai rossoneri in passato – del Lipsia. Si tratta però di piste decisamente più complicate rispetto ad Ikoné, che potrebbe invece decidere di seguire il suo ex compagno di squadra Maignan in Italia.