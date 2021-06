Calciomercato Inter, Simone Inzaghi gongola: pronto colpaccio in Serie A e i nerazzurri ora vogliono chiudere.

L’Europeo non è stato finora positivo per quanto riguarda l’Inter. Il problema occorso a Eriksen ha scosso l’ambiente nerazzurro, felice per la salute del ragazzo ma preoccupato per il suo futuro. L’installazione di un defibrillatore gli impedirà di ricevere l’idoneità in Italia e lo costringerà, qualora volesse continuare a giocare, a trasferirsi all’estero. Anche nel decidere le manovre di mercato i nerazzurri dovranno tener presente questo, limitando quindi le uscite a centrocampo, per non sguarnire il reparto. Eppure un’altra pedina della mediana potrebbe lasciare Milano per essere inserito in uno scambio. Oggi Tuttosport parla dell’interessamento concreto di Beppe Marotta per Dragowski, numero uno della Fiorentina. L’età di Handanovic, classe ’84, porterà inevitabilmente a fare un investimento tra i pali. Dopo aver trattato per diversi mesi Musso dell’Udinese, nelle ultime settimane l’Inter ha deciso di mollare la presa. Troppo alti i costi dell’operazione, con la richiesta dei bianconeri che non scende sotto i 30 milioni di euro.

Calciomercato Inter, sfuma Musso: l’obiettivo è Dragowski della Fiorentina

Ausilio avrebbe quindi già contattato l’entourage dell’estremo difensore polacco, escluso dalle convocazioni per la rassegna continentale. L’idea, secondo Tuttosport, sarebbe quella di intavolare uno scambio con Stefano Sensi. Il regista ha patito troppi infortuni nell’ultima stagione e non è considerato incedibile. La valutazione del suo cartellino si aggira attorno ai 20 milioni e coprirebbe per intero quello del portiere viola. Uno scambio alla pari con rispettive plusvalenze per alleggerire il bilancio. In realtà i nerazzurri hanno anche altri giocatori che interessano al club toscano, come Radu e Vanheusden. Il giovane difensore belga era già stato accostato alla Fiorentina la scorsa estate, mentre il portiere romeno ha voglia di trovare spazio e potrebbe accettare la soluzione per andare a giocare. Nei prossimi giorni la trattativa può entrare nel vivo.