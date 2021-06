Anticipazioni Beautiful, colpo di scena: Brooke non ha scampo!

Nella puntata di Beautiful che andrà in onda sabato 19 giugno, Brooke vuole sapere da Quinn che ha girato il video in cui lei e Bill si baciano.

Le anticipazioni di Beautiful, la serie tv statunitense trasmessa tutti i giorni da Mediaset su Canale 5 alle 13.35 che narra le vicende dello scintillante universo della moda di Los Angeles di proprietà della famiglia Forrester, mette al corrente il pubblico di numerosi colpi di scena. La soap, pur vantando una programmazione ventennale, cattura ogni giorno più di 500 milioni di telespettatori in tutto il mondo. E se la trama continuerà ad essere così avvincente lo share non potrà che salire.

Anticipazioni Beautiful, colpo di scena nella famiglia Forrester: Brooke non ha scampo

Matrimonio improvviso tra Ridge e Shauna. I due si sposeranno durante un viaggio a Las Vegas per dimenticare le delusioni che gli ha dato il figlio Thomas e dimenticare la brutta storia legata al bacio tra Brooke e Bill. Quinn approfitterà di tutto ciò per continuare a tramare contro la Logan.

In seguito ad una serata a base di alcool passata a Las Vegas Ridge sposerà Shauna e solo il giorno dopo quando aprirà gli occhi capirà quindi di avere preso in moglie la Fulton ma temerà di essere diventato bigamo perché, in realtà, non avrà mai depositato i fogli attestanti il divorzio da Brooke.

Per non dare a Ridge il tempo di ripensare al suo divorzio, Quinn si presenterà da Bill e lo inviterà a fare il possibile per far cadere nuovamente Brooke tra le sue braccia. La Fuller vorrà infatti evitare che Forrester chieda l’annullamento delle nozze da Shauna, visto che al momento del sì era ubriaco e non completamente capace di intendere e volere.