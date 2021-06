Uomini e Donne, celebre coppia a Temptation Island?

Una celebre coppia di Uomini e Donne potrebbe approdare sulle sponde di Temptations Island per testare la loro relazione

Davide Donadei e Chiara Rabbi a Temptation Island? Un’idea che fa gola a molti fan di Uomini e Donne che li hanno visti uscire insieme, dal dating show, soltanto a gennaio scorso. Proprio da quel momento, la coppia ha deciso di andare a convivere ed adottare un cane, di nome Rocco. I due stanno vivendo la loro relazione appieno, come se si conoscessero da una vita.

Al magazine dell’omonimo dating show Davide ha spiegato: “Vivere un’esperienza come Temptation Island? Stiamo cercando di viverci la nostra relazione al momento. Siamo molto occupati col lavoro”.

Uomini e Donne, Davide e Chiara e la possibile partecipazione a Temptation Island

A Uomini e Donne Magazine, Chiara Rabbi ha risposto, in merito ad un’eventuale partecipazione a Temptation Island: “Attualmente siamo sicuri del nostro rapporto e vivere un’esperienza di quel genere non sarebbe altro che deleterio, ci farebbe più male che bene. Se in futuro dovesse essere necessario, non ci tireremmo indietro ad un’esperienza simile”.

“C’è una grande chimica tra di noi” – ha spiegato Davide – “con Chiara provo un forte senso di famiglia. Il fatto che abbia deciso di venire a Parabita, a lavorare con me, mi fa capire quanta complicità c’è. Guardiamo nella stessa direzione”.