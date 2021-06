Tommaso Zorzi, indiscrezione pazzesca: amicizia finita?

Spunta una clamorosa indiscrezione su Tommaso Zorzi. L’opinionista ed influencer avrebbe concluso la sua amicizia con Francesco Oppini: cosa succede.

Un brutto colpo per Tommaso Zorzi, che avrebbe concluso la sua amicizia con Francesco Oppini. Il vincitore del Gf Vip 5 ha fatto sognare i telespettatori con le sua grande amicizia con il figlio di Alba Parietti, nella casa più spiata dagli italiani. Nel corso del programma, Zorzi ha confessato di provare diversi sentimenti per l’opinionista sportivo. Il sentimento, però, alla fine è diventata una profonda amicizia tra i due .

Secondo alcune importanti indiscrezioni, però, i due avrebbero avuto una crisi e si sarebbero allontanati. A causa di motivi ancora ignoti, l’amicizia tra i due sarebbe addirittura conclusa. Ci ha pensato il portale specializzato Whoopsee a lanciare la clamorosa indiscrezioni. Infatti gli ex gieffini avrebbero organizzato una festa, ma tra i due sarebbe calato il gelo. Quindi i due sembrerebbero aver troncato l’amicizia per motivi ancora incerti. Inoltre nè Zorzi, nè Oppini ancora devono commentare le voci sul loro rapporto.

Tommaso Zorzi, non solo l’amicizia finita con Oppini: l’ex gieffino geloso di Can Yaman

Non è di certo un periodo facile per Tommaso Zorzi. Infatti ultimamente l’opinionista sembra essere al centro delle notizie di Cronaca rosa. Durante un’intervista, l’ex vincitore del Grande Fratello Vip ha rivelato di essersi innamorato di Tommaso Stanzani mentre lo guardava alla televisione. Con il ballerino di Amici è nata prima un’amicizia e poi sembrerebbe essere scoppiato l’amore.

Nonostante la relazione sia nata da pochi mesi, Zorzi sembrerebbe essere geloso di Can Yaman. Infatti Tommaso Stanzani sembrerebbe dedicare molte attenzioni all’attore turco, cosa che non va proprio giù a Tommaso. Il presentatore de “Il Punto Z” ha scritto un messaggio a Stanzani in cui afferma: “Amore, il prossimo like che metti a Can Yaman ti taglio…“. Il siparietto è stato ripreso anche su Instagram, dove i due sono sempre attivi.