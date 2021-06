Sanremo 2022, la Rai è pronta per l’affondo per uno dei conduttori più amati dagli italiani. Di chi si tratta.

Chi raccoglierà l’eredità di Amadeus? Una risposta esatta ad oggi non l’abbiamo, ma sono molti i nomi che iniziano a ruotare attorno alla prossima figura centrale della kermesse musicale. L’identikit ideale del nuovo conduttore e direttore artistico dovrà avere dei punti in comune con coloro che hanno fatto la storia del Festival della canzone, ossia Pippo Baudo, Carlo Conti, Paolo Bonolis e lo stesso Amadeus.

Tra i tanti candidati a questo ruolo, il nome che spicca più di tutti è quello di Enrico Papi. Il conduttore romano, attualmente impegnato su TV8 alla conduzione di “Guess My Age – Indovina l’età” e “Name That Tune – Indovina la canzone”, ha già co-condotto in passato un’edizione del Festival, quella datata 2001. Sarà lui il prossimo conduttore? Scopriamolo nel paragrafo successivo.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE QUESTO ARTICOLO >>> Antonella Clerici, rivelazione in diretta TV: pubblico entusiasta – VIDEO

Sanremo 2022, colpo a sorpresa Rai: indiscrezione sul conduttore

Secondo quanto rivelato dai colleghi di TvBlog.it, la Rai starebbe facendo di tutto per convincere Amadeus a condurre il prossimo Festival di Sanremo e l’Eurovision Song Contest: “La possibilità che arrivi un clamorosa doppietta per Amadeus (Sanremo più Eurovision) pare diventi sempre più concreta…”.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE QUESTO ARTICOLO >>> Antonella Clerici, clamoroso: “Pensavo che portasse sfortuna, mi sono ricreduta”

Amadeus dunque è in pole position per condurlo ma in base alle indiscrezioni raccolte dal portale televisivo i nomi più caldi, oltre a quello dell’ultimo conduttore del Festival, per la conduzione di Sanremo 2022 sarebbero quelli di Carlo Conti e Claudio Baglioni.