PlayStation Plus luglio, ecco i (possibili) giochi gratis per PS4 e PS5

Si sono già iniziati a rincorrere i primi rumors sui possibili giochi gratis di luglio per gli abbonati a PlayStation Plus

Come ormai da diversi anni accade, ogni mese tutti gli abbonati al servizio PlayStation Plus possono scaricare gratis una lista di videogiochi sia per PS4 che – da qualche mese – per PS5. Siamo ormai giunti alla metà del mese di giugno, e stanno iniziando a rincorrersi voci e rumors sui possibili titoli disponibili a luglio.

L’attesa è già tanta, anche se bisognerà presumibilmente aspettare fino al prossimo mercoledì 30 giugno per sapere quali saranno i giochi in promozione dal successivo martedì 6 luglio. Andiamo intanto a vedere cosa possiamo aspettarci sia per ciò che riguarda PlayStation 4 che PlayStation 5.

PlayStation Plus, i possibili titoli gratis di luglio

Se ancora non lo avete fatto, siete in tempo per scaricare gratuitamente i titoli gratuiti del mese di giugno su PlayStation Plus. Ossia Operation Tango per PS5, Star Wars Squadrons per PS4 e PSVR e Virtual Fighter 5 Ultimate Show-down per PS4. Stando a quanto riferiscono gli esperti di Everyeye.it, nelle prossime settimane potrebbe arrivare l’annuncio dell’arrivo di The Pathless su PS5, unito ad un videogioco di corse come F1 2020 e DIRT 5. Si vocifera anche del possibile rilascio di NBA 2K21, nelle scorse settimane già regalato da Epic Games nel suo Store.

Un altro titolo che potrebbe far parte della lineup di luglio è Street of Page 4. Un rumors parla di A Plague Tale Innocence Remastered, visto l’annuncio di A Plague Tale Requiem svelato la scorsa notta durante l’E3.