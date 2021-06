Barbara D’Urso, indiscrezione pazzesca: Mediaset ha scelto la sostituta?

La presentatrice Barbara D’Urso potrebbe vedere cancellati i suoi programmi domenicali. Questo succederebbe perchè Mediaset potrebbe considerare gli ascolti del programa troppo bassi. Ecco l’ultima indiscrezione sulla nuova presentatrice che potrebbe condurre un nuovo format al suo posto.

La prossima stagione televisiva si preannuncia piuttosto magra per Barbara D’Urso. Secondo le ultime indiscrezioni, programmi domenicali dovrebbero essere cancellati. A Barbarella dovrebbe dunque rimanere solo un programma dal lunedì al venerdì, e cioè il suo cavallo di battaglia “Pomeriggio Cinque“.

Inizialmente si è parlato di Lorella Cuccarini e Stefano De Martino come possibili sostituti, poi anche di Elisa Isoardi, che sembrerebbe però orientata a rimanere in Rai. Ecco dunque che il settimanale Diva e Donna avrebbe intercettato una possibile candidata a beneficiare dello stravolgimento del palinsesto domenicale di Mediaset.

Perchè la sostituta ideale di Barbara D’Urso potrebbe essere Elisabetta Gregoraci?

Mentre si parla della possibilità che a Barbara D’Urso venga affidato un altro programma, sembrerebbe proprio che Mediaset stia valutando la possibilità di ritagliare uno spazio nel palinsesto ad Elisabetta Gregoraci, soprattutto durante il weekend. Per Eli sarebbe la grande occasione di condurre un programma che si rivolga a du pubblico diverso dal solito.

Ha infatti co-presentato di recente “Made in Sud” e “Battiti Live“, che vengono seguiti soprattutto dal pubblico più giovane. Elisabetta ha inoltre partecipato di recente al GF Vip per “ritrovare se stessa”, svelando al pubblico degli aspetti inediti di lei. Le voci di corridoio vorrebbero che sia già stato creato un format su misura per la showgirl calabrese.