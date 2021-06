Lady Diana e l’intervista estorta con l’inganno: nuove rivelazioni

A distanza di anni si ritorna a parlare dell’intervista estorta con l’inganno nel 1955 a Lady Diana: accusato il giornalista Martin Bashir

A distanza di anni dalla morte di Lady Diana si ritorna a parlare di un’intervista rilasciata dalla principessa nel 1995, dichiarazioni che le furono strappate con l’inganno nel programma Panorama della BBC. A parlarne durante un’audizione parlamentare è stato l’ex direttore della BBC e oggi membro della Camera dei Lord, John Birt. Questo ultimo si è scagliato contro il giornalista che intervistò la principessa, Martin Bashir.

“Un episodio orribile che mette tutti in imbarazzo”, ha commentato l’ex direttore della BBC, John Birt, parlando dei metodi disonesti con i quali Martin Bashir ottenne le dichiarazioni bomba da Lady Diana. “Il mio cuore è con i suoi figli, Harry e William, e non credo si debba speculare per cercare ipotetiche conseguenze”. Probabilmente quella intervista compromise ulteriormente i rapporti della principessa con la Corona.

