GF Vip 6, clamorosa indiscrezione: entra una figlia d’arte

Incredibile ingresso nella casa del GF Vip 6, dove Alfonso Signorini ha promesso grandi nomi: l’indiscrezione sulla figlia d’arte

Alfonso Signorini ha promesso un’edizione del GF Vip tutt’altro che banale, piena di sorprese e grandi nomi. A valicare la porta rossa, dunque, ci saranno tanti VIP che porteranno tante peripezie all’interno della casa più spiata d’Italia.

L’ultima indiscrezione riguarda una figlia d’arte: secondo Whoopse, infatti, ad entrare al Grande Fratello VIP sarà Anna Lou Castoldi, figlia di Asia Argento e Morgan. Sarebbe un gran colpo per il direttore del Magazine Chi, un volto nuovo e che può destare tanta curiosità nei fan del programma, nonché creare parecchie dinamiche all’interno della casa.

GF Vip 6, tutte le anticipazioni ed indiscrezioni

L’apertura della porta di casa del Grande Fratello VIP è previsto per fine settembre ed inizio ottobre. Attualmente non è noto ancora se la durata del reality show sarà come quella dell’annata precedente, che è arrivato ad una durata di circa 8 mesi ed ha visto vincitore Tommaso Zorzi. Appurata la presenza di Adriana Volpe e Sonia Brugelli – non ancora ufficializzato, ma è più di un’indiscrezione – c’è da chiarire chi farà parte del cast.

Da tempo, Alfonso Signorini ha pubblicamente ammesso di volere fortemente la sorella del vincitore della passata edizione: Gaia Zorzi. Quest’ultima non sembrava molto propensa all’entrata in casa, ma il direttore di Chi ha rilanciato con un’altra bomba: Katia Ricciarelli, tenore ed ex moglie di Pippo Baudo potrebbe entrare a far parte del cast.