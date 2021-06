Carlo Conti, decisione a sorpresa della Rai: tutto rimandato

Altra batosta per Carlo Conti che vede rimandato un altro suo programma. Andiamo quindi a vedere la decisione a sorpresa della Rai ed il motivo.

Carlo Conti, come ogni estate, era pronto a condurre i Wind Music Awards, festival musicale condotto in compagnia di Vanessa Incontrada. Anche quest anno, nonostante l’allentamento delle restrizioni subirà uno slittamento. L’evento era previsto durante questo mese di giugno ed invece subirà verrà rimandato al prossimo 9 e il 10 di settembre. Ancora una volta ad ospitare il Festival ci penserà l‘Arena di Verona.

In previsione, infatti, la curva pandemica dovrebbe migliorare ulteriormente nel mese di settembre, permettendo quindi all’evento di ospitare anche il pubblico. Inoltre ad essere protagonista saranno ancora una volta le hit che hanno contraddistinto quest anno. A Nuovo Tv, Conti ha affermato che la manifestazione è importante per l’intero settore della musica, che ha subito un duro colpo a causa della pandemia. Andiamo quindi a vedere le parole del presentatore e della showgirl spagnola.

Carlo Conti e Vanessa Incontrada presenteranno i Wind Music Awards: le ultime

Carlo Conti è sempre felice di ospitare la rassegna musicale, visto che lui in passato è stato anche un deejay. La sua passione per la musica gli ha fatto raggiungere traguardi importanti anche all’interno di questo settore, diventando uno dei presentatori del Festival di Sanremo ed addirittura il direttore artistico della gara canora. Ancora una volta al suo fianco ci sarà la simpaticissima Vanessa Incontrada.

L’ex presentatrice di Zelig, infatti, è una testimonial storica della compagnia telefonica. In merito all’evento, la Incontrada ha rivelato di non sentirsi spalla. Anzi per la showgirl è un onore essere una co-conduttrice insieme al presentatore fiorentino Inoltre sempre Vanessa ha concluso ricordando che tra i due c’è una stima reciproca ed entrambi ogni tanto fanno un passo indietro per il bene dello show.