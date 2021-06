L’uomo al centro del calciomercato mondiale è Manuel Locatelli. Dopo la doppietta contro la Svizzera diverse big europee sono sul centrocampista.

La doppietta contro la Svizzera ha alzato l’appetibilità di Manuel Locatelli. Il centrocampista del Sassuolo sta stupendo tutti grazie suo senso tattico e la personalità durante questo Euro 2020. Proprio grazie alle due prestazioni di spessore adesso ci sono diversi top club Europei, pronti ad accaparrarsi il centrocampista del Sassuolo. Al momento però la squadra più forte sul centrocampista è la Juventus.

La dirigenza bianconera, infatti, potrebbe sfruttare gli ottimi rapporti con i vertici neroverdi. Dall’altra parte però il presidente Squinzi ha alzato il prezzo per il calciatore. Infatti se prima la richiesta era di 30 milioni di euro, adesso il prezzo del cartellino è salito a 50 milioni di euro. La Juventus potrebbe inserire anche diverse contropartite all’interno della trattativa, come l’ex Genoa Rovella. Andiamo quindi a vedere gli altri club pronti a trattare con il Sassuolo per acquistare il centrocampista.

Calciomercato, per Locatelli non c’è solo la Juventus: diverse big sul calciatore

Manuel Locatelli non ha attirato solamente l’interesse della Juventus. Infatti il centrocampista è un grande rimorso del Milan, che non ha avuto la pazienza di aspettare la sua crescita. Ad oggi, però, un ritorno a via Turati non sembrerebbe essere nei piani nè del calciatore nè della dirigenza rossonera. In Italia l’altra squadra pronta ad acquistare il calciatore è l’As Roma, con Locatelli che piace tantissimo a Josè Mourinho.

Non mancano ovviamente le sirene estere, con anche il Real Madrid pronta a trattare per l’acquisto del centrocampista del Sassuolo. Sempre in Spagna, anche l’Atletico Madrid è pronto a far follie per il calciatore della Nazionale. Infine, stando a Transfermarkt su Manuel Locatelli ci sarebbero anche il Manchester City e lo Shaktar Donetsk. Proprio nella compagine ucraina, il calciatore ritroverebbe mister Roberto De Zerbi. Sarà quindi un estate caldissima per Manuel Locatelli, pronto a vestire la maglia di un top team europeo.