Calciomercato Juventus, Allegri sogna in grande: due i top player

Calciomercato Juventus, Allegri vuole un centrocampo da sogno per puntare ai massimi obiettivi: due i nomi

La Juventus di Massimiliano Allegri sta iniziando a prendere forma. Dopo l’ultima stagione sfortunata, ora l’obiettivo della dirigenza è quella di costruire una squadra in grado di tornare a competere ai massimi obiettivi sia in Italia che in Europa. Il ritorno del tecnico toscano è un segnale chiaro in questo senso, dopo l’esperienza di Andrea Pirlo.

È stato lo stesso Allegri a chiedere alla dirigenza investimenti importanti a centrocampo, la zona di campo evidentemente più in difficoltà. Tra acquisti e cessioni, l’obiettivo è quello di costruire un reparto da sogno. Sono due i top player che potrebbero arrivare e far compagnia ad un terzo già presente in rosa, anche se le pretendenti sono tantissime.

Calciomercato Juventus, da Locatelli e Pjanic al sogno Pogba

Tanti i nomi che potrebbero far comodo alla Juventus in questa sessione di calciomercato. L’obiettivo è rinforzare il centrocampo, con nomi degni di una squadra che deve puntare a vincere sia in Italia che in Europa. L’obiettivo dichiarato rimane Manuel Locatelli del Sassuolo, fresco di doppietta con la maglia della Nazionale e il cui prezzo del cartellino potrebbe schizzare alle stelle. Continua a piacere anche Miralem Pjanic, pronto a ritornare a Torino dopo un solo anno a Barcellona.

Il sogno è però un altro: Paul Pogba del Manchester United. Si tratterebbe di un top player assoluto, tra i migliori al mondo. Il suo prezzo potrebbe però essere proibitivo per le casse bianconere, a meno che si riesca ad arrivare ad un accordo vantaggioso.