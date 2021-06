Antonella Clerici ha effettuato una rivelazione in diretta TV ed il pubblico sembra aver reagito con entusiasmo alla notizia.

La conduttrice di “È sempre mezzogiorno” è protagonista di un gossip. Antonella Clerici ha lasciato la sua città, Roma, per amore e adesso sarebbe pronta a convolare a nozze con la sua dolce metà: Vittorio Garrone. La conduttrice dopo aver lasciato la sua dimora nella capitale ha disfatto le valigie nella grande villa che Vittorio ha fatto costruire tra Piemonte e la Liguria.

La notizia è stata data qualche giorno fa da Santo Pirrotta, giornalista ospite a Ogni Mattina, programma in onda su TV8. L’esperto di gossip ha affermato che Antonella Clerici è molto felice con Vittorio Garrone e dopo aver lasciato Roma ed essersi trasferita in una fattoria tra il Piemonte e la Liguria per amore, pare sia pronta per il grande passo. “Garrone è appena riuscito ad ottenere il divorzio e si mormora che i due potrebbero convolare entro la fine dell’anno, chissà”.

Antonella Clerici, rivelazione in diretta TV: pubblico in visibilio – VIDEO

Antonella Clerici ha parlato di sua figlia Maelle e del suo ex marito Eddy Martens. La bambina ha 12 anni e da quando la conduttrice romana si è trasferita ad Arquata Scrivia, sembra aver accettato di buon grado la relazione della mamma con Vittorio Garrone.

“Lei vive qui come se ci fosse nata – spiega la regina del mezzogiorno di Rai 1 a Oggi, parlando anche del ritrovato rapporto con il padre -. Si è riavvicinata molto al papà. Eddy sta facendo un percorso importante, prima di tutto per se stesso: ha capito che tende a perdere le persone che gli vogliono bene e ha deciso di mettersi in discussione, soprattutto per essere un buon padre.

Prima nostra figlia lo viveva con un certo timore reverenziale, anche perché vivendo lui all’estero la distanza non aiuta. Ora li sento chiacchierare al telefono, ridendo e scherzando. Maelle è più spontana, più libera di dire quello che le passa per la testa e io ne sono davvero sollevata. Eddy per me è come un fratello ed è diventato finalmente un uomo e un padre più accogliente”.