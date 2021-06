Anticipazioni Una Vita, caos ad Acacias: cos’è successo in città

Le anticipazioni di Una Vita fanno sapere che in città si è scatenato il caos a causa di un personaggio che ha messo zizzania tra tutti

Una Vita – Acacias 38 promette grandi emozioni e forti risvolti della trama per questa settimana. Prima di morire, Ursula Dicenta ha fatto arrivare una lettera a tutti gli abitanti di Acacias svelando scomode verità.

Le anticipazioni, infatti, svelano che Felicita e Bellita litigheranno proprio a causa di una delle lettere, fino a che quest’ultima non finirà per dare uno schiaffo all’altra. Anche il matrimonio tra Rosina e Liberto sarà messo a dura prova: Ursula farà credere a Rosina che il marito le è sempre stata infedele. Per finire, anche Jacinto e Servante finiranno per litigare fino a non salutarsi più.

Anticipazioni Una Vita, Cinta scoprirà di José

Ad Acacias la situazione è sempre più in bilico quando Cinta scoprirà da Emilio che José è suo fratello. La ragazza correrà ad incontrare José e scoprirà che si somigliano più di quanto pensasse, tra i due c’è un ottimo feeling. Intanto, Ildefonso deciderà di chiudere una volta e per tutte con Camino, facendo infuriare Felicia. Quest’ultima ritiene che, la causa dell’allontanamento di Ildefonso è da recriminare a Maite.

Nel frattempo, Maite scopre il piano di Genoveva la quale fingerà di essere colpita dalla nipote di Armando per evitare che Felipe scopra la verità. Maite, alla fine, cadrà in un altro tranello.