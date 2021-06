Anticipazioni Love Island, due lovers abbandonano l’isola

Le anticipazioni di Love Island svelano intriganti novità sulle coppie che partecipano al reality show di Giulia De Lellis

Nell’ultima puntata di Love Island, accadono più di un episodio che fa traballare gli equilibri delle coppie. Una di loro si scambia il primo bacio, ma immediatamente dopo sarà fatto un passo indietro da parte di uno dei due, perché si sente intrigato da una persona differente che da quella con cui ha avuto questo scambio.

Un’amata coppia, che si è formata all’interno del reality show, scoppierà: uno dei due ci ripensa perché ritiene che quello che sta vivendo sia diventato “noioso”. Lacrime e conforti in quest’episodio di Love Island che potrebbero formare una nuova coppia prima del previsto.

Anticipazioni Love Island, quando e dove vederlo

Love Island è il nuovo format di Discovery +, piattaforma arrivata da poco tempo in Italia. Per accedere alla visione del reality show, è necessario abbonarsi per 3,99 euro al mese ed avere tutti i contenuti disponibili. Sono tanti i titoli cui si può prendere visione oltre Love Island: Elettra e il resto scompare, Top Gear America, Quasi quasi cambio i miei ed altri eventi sportivi e non.

Nel caso del reality show di Giulia De Lellis, le puntate trasmesse su Discovery + vanno regolarmente in onda su Real Time il giorno dopo.