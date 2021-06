Aldo, Giovanni e Giacomo, scivolone incredibile dopo anni: cos’è successo

Brutte notizie per il trio comico di Aldo, Giovanni e Giacomo che dopo anni devono far fronte ad un incredibile flop

Aldo, Giovanni e Giacomo hanno dovuto far fronte ad un’importante scivolone di un loro film. Si tratta de Il Cosmo sul Comò che, su Italia 1, ha intrattenuto soltanto 741.000 spettatori con uno share del 3.1%. Lanciato al cinema nel 2008, ha incassato 13,1 milioni di euro nelle prime 5 settimane di programmazione, di cui 2,4 nel primo weekend.

Per quanto riguarda gli ascolti di ieri sera, mercoledì 16 giugno, delle reti Mediaset, su Rete 4 sono stati in 638.000 gli spettatori con il 3.3% di share che hanno scelto di seguire il talk show di Giuseppe Brindisi, Zona Bianca. Per finire, su Canale 5 Grand Hotel – Intrighi e Passioni ha raccolto davanti al video 1.275.000 spettatori pari al 6% di share.

Tutti gli ascolti TV di mercoledì 16 giugno

La vittoria trionfante che ha concesso agli azzurri di volare agli ottavi di finale agli Europei 2020, è stata seguita da 13.346.000 spettatori pari al 51.9% di share. La doppietta di Locatelli e la ciliegina sulla torta di Ciro Immobile hanno catturato quasi un milione di spettatori in più rispetto alla prima partita contro la Turchia.

Gara d’ascolti nettamente vinta dalla Rai, insieme ai 573.000 spettatori pari al 2.3% di share che su Rai 2 hanno visto Pretty Little Stalker – Tra Le Pagine Della Pazzia ed i 2.031.000 spettatori pari ad uno share del 9.3% che hanno scelto di seguire Federica Sciarelli su Rai 3 con Chi l’ha visto?