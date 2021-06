WhatsApp, non ci sarà più questa funzione: utenti delusi

Altra batostsa per gli utenti di WhatsApp su Android, che dovranno dire addio alla nuova funzione. Andiamo a vedere cosa sta succedendo sull’applicazione.

Brutta batosta per gli utenti di WhatsApp Android, che dovranno dire addio ad una funzione annunciata da tempo dall’applicazione. Infatti qualche mese fa l’app aveva annunciato delle novità grafiche all’interfaccia. Inoltre queste modifiche non verranno applicate a causa di alcuni problemi di visibilità per alcuni utenti. A dare l’annuncio ci ha pensato WABetaInfo, il portale specializzato per i rilasci delle nuove versioni dell’applicazione.

L’obiettivo delle modifiche era quello di migliorare l’esperienza utente, sfruttando il nuovo look dell’applicazione. Tra queste modifiche c’era anche il cambio di colore del logo, della scritta ‘Rispondi‘ e ‘Segna come letto‘. Infatti queste due scritte, nelle ultime settimane avevano preso il colore blu. Così il colosso di Menlo Park ha deciso di tornare sui propri passi ripristinando il colore verde. Adesso resterà da capire se questa modifica verrà applicato anche sul tema chiaro. Andiamo a vedere cosa sta cambiando sull’applicazione.

WhatsApp, arriva una nuova funzione con l’ultimo aggiornamento: cosa succede

Non gli aggiornamento per WhatsApp da parte del team di sviluppatori, pronti a soddisfare sempre gli utenti. Da qualche settimane, infatti, è sbarcata una nuova versione della Beta negli store digitali (App Store e Play Store). All’interno dell’applicazione a breve sarà possibile ottenere uno strumento che ‘susggerirà’ i nuovi sticker. Per ottenerlo e provarlo bisognerà scaricare la versione 2.21.12.1 della Beta dell’applicazione. Infatti digitando qualcosa nella barra dei messaggi, l’icona delle emoji a sinistra diventerà colorata se il testo corrisponde ad uno sticker salvato.

Una volta cliccato su questa icona sarà possibile vedere tutti i suggerimenti. Inoltre la nuova feature non dovrebbe avere nessun problema con gli ‘sticker ufficiali‘, mentre potrebbe zoppicare con gli adesivi scaricati da terzi. Se l’aggiornamento della Beta riuscirà a convincere gli utenti, ben presto la nuova modalità di suggerimento degli sticker sbarcherà anche sull’applicazione ufficiale.