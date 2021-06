Uomini e Donne, furiosa lite in aereo per ex corteggiatrice? L’indiscrezione che sta circolando proprio in queste ore sul web.

Ancora una volta al centro dell’attenzione mediatica è finita Eleonora Rocchini, ex corteggiatrice del dating show ideato e condotto da Maria De Filippi: Uomini e Donne. L’influencer in questi anni ha fatto molto parlare di sé, dapprima con la fine della sua storia d’amore con Oscar Branzani conosciuto nel dating show di Mediaset e poi per la relazione con Nunzio Moccia.

Ma cosa sarebbe successo adesso alla giovane ragazza? Eleonora ha deciso di trascorrere qualche giorno di relax a Ibiza ma sul volo di ritorno, l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne ha dovuto fare i conti con un litigio. A svelarlo sui social è stata Deianira Marzano la quale afferma però che è tutto da “verificare”.

Litigio in aereo per l’ex corteggiatrice Eleonora Rocchini? Il messaggio ricevuto e diffuso da Deianira Marzano

Eleonora Rocchini è finita nuovamente nell’occhio del ciclone a causa di un litigio avvenuto con una ragazza sul volo di ritorno da Ibiza dove ha trascorso qualche giorno di relax. Ancora non è chiaro cosa abbia scatenato il diverbio ma Deianira Marzano ha pubblicato attraverso i suoi social un messaggio ricevuto da una fan.

“Ma Eleonora Rocchini che finge di essere ancora a Ibiza stamani mattina quando invece l’ho trovata ieri sul volo di ritorno. Oltretutto di una maleducazione incredibile…ha litigato sul volo con una ragazza che non aveva fatto niente”. Intanto oltre a non sapere il reale motivo, non si hanno nemmeno le prove certe che questo sia realmente avvenuto.